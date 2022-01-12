Захарова заявила, что Германия публично объявила войну Telegram

Германия публично объявила войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в мессенджере.

Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно, — написала дипломат.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер до этого допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Кроме этого, министр юстиции Германии Марко Бушман анонсировал «миллионные» штрафы в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления социальной сети о противоправном контенте.

Ранее Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не о том, куда бы стоило сделать вложения, будь она гражданкой России. До этого Нуланд заявила, что если бы она была гражданкой РФ, то хотела бы, чтобы Москва вкладывала средства в образование, медицину и дорожную инфраструктуру, а не «вливала деньги для создания кризиса и отправки военных» на границу с Украиной.