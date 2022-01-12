«Оставайтесь гражданином США»: Захарова раскритиковала Нуланд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не о том, куда бы стоило сделать вложения, будь она гражданкой России. Ранее Нуланд заявила, что если бы она была гражданкой РФ, то хотела бы, чтобы Москва вкладывала средства в образование, медицину и дорожную инфраструктуру, а не «вливала деньги для создания кризиса и отправки военных» на границу с Украиной.

Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот, — написала Захарова в Telegram-канале.

Она раскритиковала уровень образования в США, указав на ошибки в заявлениях представителей Белого дома. Также Захарова подвергла критике американскую систему здравоохранения и состояние дорог на Манхэттене в Нью-Йорке.

Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом», или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской, — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ высмеяла слова евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, который пообещал, что Россия «получит по яйцам» в случае нападения на Польшу. Она указала на курьёзность угрозы с филологической точки зрения, поскольку Россия — существительное женского рода. Захарова также назвала Сикорского «жертвой концепции гендерного разнообразия».