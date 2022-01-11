Захарова назвала экс-главу польского МИД «жертвой гендерного разнообразия»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своём Telegram-канале слова евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, который ранее пообещал, что Россия «получит по яйцам» в случае нападения на Польшу. Она указала на курьёзность угрозы с филологической точки зрения.

Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия, — предположила Захарова.

Ранее евродепутат и бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Россию «серийным насильником», отреагировав на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО. Лавров подчеркнул, что НАТО стало геополитическим проектом по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения организации Варшавского договора и «осиротевшей» после распада СССР. В ответ на это Сикорский заявил, что России «дадут по яйцам» в случае нового нападения.

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что политика сдерживания России является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед «российской угрозой». По его словам, члены Североатлантического альянса уверовали в собственную теорию об опасности России и решили приглушить опасения с помощью самообмана.