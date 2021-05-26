Захарова: Запад связывает инцидент с бортом Ryanair с «рукой Москвы»

https://static.news.ru/photo/de5ab964-460d-11ea-bcab-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ведомстве заметили один неприятный факт: когда представители Запада комментируют инцидент с бортом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске, то обязательно упоминают Россию. Её слова приводит ТАСС.

Начались спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» и в этом событии, — сказала Захарова.

Захарова отметила, что такие заявления западных стран переходят все границы этики и приличия. По её словам, нередко представители зарубежных государств так или иначе пытаются обвинить Россию в случившемся.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин до Вильнюса и экстренно севшего в Минске, поступило из Швейцарии.