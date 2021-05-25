Белоруссия заявила, что сообщение о минировании рейса пришло из Швейцариии

https://static.news.ru/photo/4e842938-bdf8-11eb-9fea-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин до Вильнюса и экстренно севшего в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом в среду, 26 мая, заявило Агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии, — передаёт АТН.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно и в соответствии со всеми международными правилами, когда отдавал приказ посадить самолёт авиакомпании Ryanair в минском аэропорту. Слова политика приводит MK.

Глава государства подчеркнул, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.