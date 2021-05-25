Лукашенко объяснил свой приказ о посадке самолёта Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно и в соответствии со всеми международными правилами, когда отдавал приказ посадить самолёт авиакомпании Ryanair в минском аэропорту. Слова политика приводит MK.
Глава государства подчеркнул, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.
Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирований» в Республике Беларусь с IP-адресов Польши? — вопрошает президент.
Как заметил Лукашенко, разворот самолёта произошёл возле АЭС.
А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, — добавил президент.
23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.
Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Россия может быть причастна к посадке в минском аэропорту самолёта Ryanair. Однако он не привёл каких-либо аргументов.