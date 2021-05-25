Лукашенко объяснил свой приказ о посадке самолёта Ryanair

https://static.news.ru/photo/6a460e04-bdf6-11eb-87f3-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: alexandr__lukashenko/instagram.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно и в соответствии со всеми международными правилами, когда отдавал приказ посадить самолёт авиакомпании Ryanair в минском аэропорту. Слова политика приводит MK.

Глава государства подчеркнул, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.

Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирований» в Республике Беларусь с IP-адресов Польши? — вопрошает президент.

Как заметил Лукашенко, разворот самолёта произошёл возле АЭС.

А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, — добавил президент.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Россия может быть причастна к посадке в минском аэропорту самолёта Ryanair. Однако он не привёл каких-либо аргументов.