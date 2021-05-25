В бундестаге заявили о причастности России к инциденту в минском аэропорту

https://static.news.ru/photo/1a3b8ac8-bdf2-11eb-a098-96000091f725_660.jpg Норберт Реттген Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Россия может быть причастна к посадке в минском аэропорту самолёта Ryanair, в результате которой был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, не приведя при этом каких-либо аргументов. Его слова передают издания Rheinischen Post и General-Anzeiger.

Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолёта происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России, — сказал Реттген.

Глава комитета бундестага также заметил, что белорусский президент Александр Лукашенко не смог бы так долго находиться у власти без поддержки со стороны Москвы. Реттген призвал ввести против республики новые ограничительные меры. В частности, предлагаемые санкции должны коснуться государственных предприятий, военных, структур безопасности.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что все обвинения Москвы в причастности к инциденту звучат неадекватно.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что власти страны не обладают данными об «агентах КГБ» Белоруссии, якобы находившихся на борту этого самолёта.