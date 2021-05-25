Греция высказалась об «агентах КГБ» на борту Ryanair

Власти Греции не обладают данными об «агентах КГБ» Белоруссии, якобы находившихся на борту самолёта компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, отметив, что данные слухи являются безосновательными, пишет РИА Новости.
В ходе беседы журналистов и Мицотакиса после саммита Евросоюза, на котором
Никаких. Нет абсолютно никаких доказательств на то, что кто-то внутри самолёта участвовал в процессе его отклонения от курса и приземления в Минске, а не в Вильнюсе, — ответил греческий премьер.
Мицотакис отметил, что у Греции уже есть достаточно свидетельств для подтверждения, что объявление сделал пилот, «которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолёте якобы заложена бомба, и борт из-за этого изменил курс и приземлился в Минске».
СМИ Греции считали версию об «агентах» одной из основных причин изменения курса. Её активно обсуждали после того, как стало известно, что несколько человек остались в Минске после экстренной посадки самолёта ирландской авиакомпании.
23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был бывший главред и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.