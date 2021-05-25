Греция высказалась об «агентах КГБ» на борту Ryanair

https://static.news.ru/photo/f7c1893c-44da-4518-a2b7-e16d79bec2d9_660.jpg Фото: Jean-Luc FlÃ©Mal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Греции не обладают данными об «агентах КГБ» Белоруссии, якобы находившихся на борту самолёта компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, отметив, что данные слухи являются безосновательными, пишет РИА Новости.

В ходе беседы журналистов и Мицотакиса после саммита Евросоюза, на котором обсуждались ограничительные меры против Белоруссии, одна из журналисток заявила, что она «слышала, как гендиректор Ryanair вчера почти уверенно говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию». Девушка спросила, есть ли у Греции эта информация.

Никаких. Нет абсолютно никаких доказательств на то, что кто-то внутри самолёта участвовал в процессе его отклонения от курса и приземления в Минске, а не в Вильнюсе, — ответил греческий премьер.

Мицотакис отметил, что у Греции уже есть достаточно свидетельств для подтверждения, что объявление сделал пилот, «которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолёте якобы заложена бомба, и борт из-за этого изменил курс и приземлился в Минске».

СМИ Греции считали версию об «агентах» одной из основных причин изменения курса. Её активно обсуждали после того, как стало известно, что несколько человек остались в Минске после экстренной посадки самолёта ирландской авиакомпании.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был бывший главред и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали.