Глава Ryanair заявил о сотрудниках КГБ на севшем в Минске борту

https://static.news.ru/photo/00d2a342-bc6b-11eb-9558-96000091f725_660.jpg Майкл О'Лири Фото: EXPA/ Michael Gruber/Global Look Press

На экстренно севшем в минском аэропорту самолёте, который якобы был заминирован, летели сотрудники белорусского КГБ. Об этом рассказал глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. Его слова передаёт радиостанция Newstalk.

Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли ещё несколько агентов КГБ, — рассказал руководитель компании.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ситуацию прокомментировали представители белорусского Министерства иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что на произошедшее необходимо смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена.