https://static.news.ru/photo/555291c4-36f8-11ea-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщение о наличии у её семьи американского гражданства.

Об этом она написала в своём Facebook. По словам Захаровой, появившиеся в Сети слухи о том, что её родственники имеют гражданство США, а её дочка родилась в Штатах, неправдивы.

Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого, — написала она.

Представитель МИД РФ также добавила, что никогда не имела вида на жительство в другой стране, как и собственности за границей. Её дочка, по словам Захаровой, родилась в московской больнице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нежелание Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков противоречит логике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.