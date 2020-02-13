Житель Тосненского района Ленинградской области накопил долг по выплатам на содержание несовершеннолетней дочери в размере 220 тысяч рублей. В связи с этим мужчину привлекли сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности.
Как
В ходе судебного разбирательства мужчину признали виновным и приговорили его к пяти месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима.
Ранее NEWS.ru писал об алиментщике из Курска, который сменил пол и таким образом ненадолго скрылся от судебных приставов.
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