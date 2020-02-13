https://static.news.ru/photo/94741f16-4e46-11ea-897e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тосненского района Ленинградской области накопил долг по выплатам на содержание несовершеннолетней дочери в размере 220 тысяч рублей. В связи с этим мужчину привлекли сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности.

Как передают «Невские новости», в 2019 году суд назначил должнику 20 часов обязательных работ в соответствии с частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Отбыв наказание, гражданин не сделал выводов и продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства мужчину признали виновным и приговорили его к пяти месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru писал об алиментщике из Курска, который сменил пол и таким образом ненадолго скрылся от судебных приставов.