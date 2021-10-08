Задержаны ещё трое подозреваемых в отравлении алкоголем под Оренбургом

Следователи задержали ещё троих подозреваемых в массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, двое задержанных являются родственниками главного фигуранта дела.

В настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска в возрасте 35 и 34 лет, приходящихся родственниками основному фигуранту дела, — говорится в сообщении.

По данным следствия, все трое причастны к организации массового производства и «распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости».

По данным СК, в рамках возбуждённых дел, объединённых в одно производство, привлечено шесть человек. Также отмечается, что дело об отравлении будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Оренбургской области уже задержали трёх подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, который стал причиной массового отравления. В Орске обнаружен склад продукции и пункт производства и хранения суррогатной продукции.

По последним данным, число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 33, при этом 17 человек скончались. Минздрав проводит обход населения, в особенности неблагополучных семей, чтобы выявить тех, кто употреблял продукцию.

Как сообщили в оперштабе по ситуации с отравлением, в крови пострадавших и умерших от отравления был обнаружен чистый этанол. В некоторых случаях его концентрация в организме превышала смертельную дозу в три-пять раз.