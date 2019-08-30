Троих задержанных по уголовному делу, связанному с обрушением части здания в Новосибирске, отпустили под залог. Об этом говорится в сообщении Центрального районного суда.
Была внесена залоговая сумма в размере 200 тысяч рублей, указано в информации
Все они были задержаны в день ЧП.
Обрушение произошло 28 августа. При проведении реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки произошло сползание грунта, что спровоцировало падение стены. Трое рабочих погибли, ещё один человек пострадал. Как писал News.ru, причиной инцидента