https://static.news.ru/photo/3ce9d79a-cb06-11e9-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Троих задержанных по уголовному делу, связанному с обрушением части здания в Новосибирске, отпустили под залог. Об этом говорится в сообщении Центрального районного суда.

Была внесена залоговая сумма в размере 200 тысяч рублей, указано в информации на сайте суда . Таким образом, исполнительный директор Кузбасского предприятия «Сибирьэнергомонтаж» Алексей Бочаров, начальник строительно-монтажного управления организации Михаил Павлов и главный инженер Александр Петров будут дожидаться решения по делу вне стен следственного изолятора.

Все они были задержаны в день ЧП.