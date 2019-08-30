Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Троих задержанных по уголовному делу, связанному с обрушением части здания в Новосибирске, отпустили под залог. Об этом говорится в сообщении Центрального районного суда.

Была внесена залоговая сумма в размере 200 тысяч рублей, указано в информации на сайте суда. Таким образом, исполнительный директор Кузбасского предприятия «Сибирьэнергомонтаж» Алексей Бочаров, начальник строительно-монтажного управления организации Михаил Павлов и главный инженер Александр Петров будут дожидаться решения по делу вне стен следственного изолятора.

Все они были задержаны в день ЧП.

Обрушение произошло 28 августа. При проведении реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки произошло сползание грунта, что спровоцировало падение стены. Трое рабочих погибли, ещё один человек пострадал. Как писал News.ru, причиной инцидента могли стать нарушения, допущенные при проведении работ.

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