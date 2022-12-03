Задержанного студента Финансового университета отпустили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанного накануне и доставленного в военкомат студента-очника Финансового университета при правительстве РФ Матвея Юдина отпустили из сборного пункта, сообщает издание DOXA. От него потребовали пройти медосвидетельствование до 9 декабря.

При этом, как отмечает журнал, у юноши есть отсрочка от службы в армии. Повестку студенту тоже не выдавали.

Поводом для задержания Матвея и других студентов с последующей отправкой в военный комиссариат стало то, что учащиеся не успели прикрепиться к военкомату после переезда в новое общежитие.

Студентов забрали 2 декабря в семь утра из общежития Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Их сразу доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы, где и держали до последнего времени.

На горячей линии «122» ранее сообщили Telegram-каналу Baza, что призывная кампания завершилась, но сама мобилизация не закончилась. Указа президента о ее завершении нет.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.