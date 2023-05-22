Задержан мужчина, «похитивший» жену экс-главкома ВДВ Колмакова Мужчина убедил жену экс-главкома ВДВ скрываться от семьи, чтобы вымогать у ее мужа деньги

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Уроженец Таджикистана задержан в Москве по подозрению в организации фейкового похищения жены экс-первого замминистра обороны и бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова, передает MK.RU. Мужчина убедил женщину в том, что ей необходимо скрываться от семьи. С 10 мая жена военного не выходила на связь с родственниками и знакомыми. Параллельно с этим злоумышленник требовал у Колмакова выкуп в размере миллиона рублей, чтобы вернуть супругу.

Известно, что подозреваемому 23 года. Обманным путем он смог выкрасть у жены Колмакова крупную сумму денег. Кроме того, он сам считается пропавшим без вести. Его разыскивала родная сестра.

Ранее жертвой подобной схемы вымогательства стала мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко. Женщина купила новую симку, чтобы ее не могли отследить. Она постоянно меняла транспорт и скрывалась от знакомых и родственников на протяжении нескольких дней. Пенсионерку нашли в одной из подмосковных гостиниц. До этого злоумышленники требовали от родных деньги за выкуп пожилой женщины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве с целью получения имущества.