20 марта 2026 в 07:05

Зачем мясо, если есть эти фрикадельки? Готовлю под соусом — сочные, пикантные и невероятно аппетитные

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — беспроигрышный вариант для семейного ужина. Детей покоряет мягкая форма и сочность фрикаделек, а взрослые оценят сбалансированный, пикантный вкус и аромат чесночного масла в овощной основе.

Что понадобится

Для фрикаделек: филе рыбы (например, трески или минтая) — 500 г, яйцо — 1 шт., картофель — 1 шт. (средний), панировочные сухари — 2–3 ст. л., соль, перец черный молотый, приправа для рыбы — по вкусу.

Для соуса: красный лук — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., помидоры — 2–3 шт., чеснок — 2 зубчика, перец чили — по вкусу, томатный соус (или паста) — 2 ст. л., сметана — 1 ст. л., масло сливочное — 20 г, масло растительное — для жарки, молоко или вода — 200 мл, соль, перец, сахар — щепотка.

Для подачи: свежая зелень.

Как готовлю

Филе рыбы нарезаем кусочками и вместе с яйцом и натертым на средней терке картофелем измельчаем в блендере до однородности. Вводим панировочные сухари, соль, перец и приправу для рыбы, тщательно вымешиваем до получения густого, пластичного фарша. Убираем его в холодильник на 30 минут.

Для соуса в разогретом растительном масле пассеруем измельченные чеснок и чили до появления аромата, затем удаляем их шумовкой. В ароматизированном масле обжариваем нарезанный полукольцами красный лук до мягкости, добавляем соломку сладкого перца.

Помидоры ошпариваем, снимаем кожицу, нарезаем дольками и отправляем к овощам. Вливаем томатный соус, добавляем сметану и сливочное масло, приправляем солью, перцем и щепоткой сахара. Тушим на медленном огне 5–7 минут.

Из охлажденного фарша формируем небольшие шарики, обваливаем их в панировочных сухарях. В готовый густой овощной соус вливаем молоко или воду, даем покипеть минуту. Форму для запекания смазываем маслом.

На дно выкладываем густую овощную часть соуса, сверху размещаем фрикадельки и поливаем их оставшейся жидкой фракцией соуса. Накрываем форму фольгой (неплотно) и запекаем в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 2–3 минуты для легкого упаривания жидкости. Подаем, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
