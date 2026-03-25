Забыли о кетчупах и других соусах из магазина. Этот вишневый превратит любое жаркое в ресторанное блюдо

Идеальный соус — не просто дополнение, а завершающий аккорд блюда. Этот вишневый вариант не просто поливает мясо, а создает с ним гармоничный дуэт, подчеркивая вкус и добавляя сочности.

Что понадобится

Вишня (свежая или замороженная) — 300 г, репчатый лук — 1 шт. (средняя), сливочное масло — 30 г, куриный или мясной бульон — 200 мл, сахар — 1–2 ч. л., соль — по вкусу, черный перец горошком — 5–7 шт., душистый перец горошком — 3–4 шт., лавровый лист — 1–2 шт., свежая зелень (петрушка, тимьян) — для подачи.

Как я его готовлю

Лук мелко нарезаю и пассерую на сливочном масле до мягкости и легкой прозрачности. Добавляю вишню (если замороженная, даю немного оттаять) и тушу вместе с луком 5–7 минут, пока ягоды не пустят сок. Затем добавляю бульон, все специи (перец горошком, лавровый лист), сахар и соль.

Довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума и томлю соус под крышкой 10–15 минут, чтобы ароматы соединились.

Снимаю с огня и даю настояться еще 10–15 минут — это ключевой момент для раскрытия вкуса. Перед подачей удаляю лавровый лист и перец горошком, если желаю.

Соус можно подать как есть, с ягодами, или протереть через сито для более гладкой текстуры. Идеально сочетается с жареным или запеченным мясом, птицей.

