Забыли о кетчупах и других соусах из магазина. Этот вишневый превратит любое жаркое в ресторанное блюдо

Идеальный соус — не просто дополнение, а завершающий аккорд блюда. Этот вишневый вариант не просто поливает мясо, а создает с ним гармоничный дуэт, подчеркивая вкус и добавляя сочности.

Что понадобится

Вишня (свежая или замороженная) — 300 г, репчатый лук — 1 шт. (средняя), сливочное масло — 30 г, куриный или мясной бульон — 200 мл, сахар — 1–2 ч. л., соль — по вкусу, черный перец горошком — 5–7 шт., душистый перец горошком — 3–4 шт., лавровый лист — 1–2 шт., свежая зелень (петрушка, тимьян) — для подачи.

Как я его готовлю

Лук мелко нарезаю и пассерую на сливочном масле до мягкости и легкой прозрачности. Добавляю вишню (если замороженная, даю немного оттаять) и тушу вместе с луком 5–7 минут, пока ягоды не пустят сок. Затем добавляю бульон, все специи (перец горошком, лавровый лист), сахар и соль.

Довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума и томлю соус под крышкой 10–15 минут, чтобы ароматы соединились.

Снимаю с огня и даю настояться еще 10–15 минут — это ключевой момент для раскрытия вкуса. Перед подачей удаляю лавровый лист и перец горошком, если желаю.

Соус можно подать как есть, с ягодами, или протереть через сито для более гладкой текстуры. Идеально сочетается с жареным или запеченным мясом, птицей.

Случайно смешал остатки хрена со сметаной и горчицей — получился соус, который теперь готовлю постоянно. Идеален к мясу или рыбе
Общество
Случайно смешал остатки хрена со сметаной и горчицей — получился соус, который теперь готовлю постоянно. Идеален к мясу или рыбе
Общество
Постная, но роскошная: томатная подлива с горошком, которая покорит всех. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и аромата
Общество
Картофщипс — адыгская магия из картофеля: густой соус-пюре с перцем и чесноком, который покоряет
Общество
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Общество
Достаньте любые ягоды из морозилки и купите пачку творога — творожная галета, в которую вы влюбитесь с первого кусочка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

