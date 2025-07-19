Забыли дорогу в суши-бар — эта румяная ролл-запеканка стала нашей любимицей

Эта румяная ролл-запеканка станет звездой вашего стола — нежный рис, сочные морепродукты и аппетитная сырная корочка создают идеальное сочетание. Готовится просто, а результат превосходит ожидания — больше не нужно заказывать суши на дом.
Ингредиенты:
- круглозерный рис — 300 г;
- соль, сахар, рисовый уксус — по вкусу;
- чипсы нори — 2–3 упаковки.
Для шапочки:
- королевские креветки (вареные) — 10–15 шт.;
- снежный краб — 200 г;
- майонез — 90 г;
- икра с креветкой — 1 банка;
- сыр — 80 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- острый соус — 5 г.
Для подачи:
- соус унаги;
- кунжут жареный;
- зеленый лук.
Приготовление:
- Отварите рис, приправьте уксусом, солью и сахаром.
- Смешайте креветки, краб, майонез, икру, сыр, чеснок и соус.
- Выложите рис в форму, сверху — морепродуктовую смесь.
- Полейте унаги, запекайте 5–10 минут при 200–250 °C.
- Посыпьте кунжутом и луком, подавайте с нори.
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