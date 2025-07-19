Забыли дорогу в суши-бар — эта румяная ролл-запеканка стала нашей любимицей

Забыли дорогу в суши-бар — эта румяная ролл-запеканка стала нашей любимицей

Эта румяная ролл-запеканка станет звездой вашего стола — нежный рис, сочные морепродукты и аппетитная сырная корочка создают идеальное сочетание. Готовится просто, а результат превосходит ожидания — больше не нужно заказывать суши на дом.

Ингредиенты:

круглозерный рис — 300 г;

соль, сахар, рисовый уксус — по вкусу;

чипсы нори — 2–3 упаковки.

Для шапочки:

королевские креветки (вареные) — 10–15 шт.;

снежный краб — 200 г;

майонез — 90 г;

икра с креветкой — 1 банка;

сыр — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

острый соус — 5 г.

Для подачи:

соус унаги;

кунжут жареный;

зеленый лук.

Приготовление:

Отварите рис, приправьте уксусом, солью и сахаром. Смешайте креветки, краб, майонез, икру, сыр, чеснок и соус. Выложите рис в форму, сверху — морепродуктовую смесь. Полейте унаги, запекайте 5–10 минут при 200–250 °C. Посыпьте кунжутом и луком, подавайте с нори.

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