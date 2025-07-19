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19 июля 2025 в 17:47

Забыли дорогу в суши-бар — эта румяная ролл-запеканка стала нашей любимицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта румяная ролл-запеканка станет звездой вашего стола — нежный рис, сочные морепродукты и аппетитная сырная корочка создают идеальное сочетание. Готовится просто, а результат превосходит ожидания — больше не нужно заказывать суши на дом.

Ингредиенты:

  • круглозерный рис — 300 г;
  • соль, сахар, рисовый уксус — по вкусу;
  • чипсы нори — 2–3 упаковки.

Для шапочки:

  • королевские креветки (вареные) — 10–15 шт.;
  • снежный краб — 200 г;
  • майонез — 90 г;
  • икра с креветкой — 1 банка;
  • сыр — 80 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • острый соус — 5 г.

Для подачи:

  • соус унаги;
  • кунжут жареный;
  • зеленый лук.

Приготовление:

  1. Отварите рис, приправьте уксусом, солью и сахаром.
  2. Смешайте креветки, краб, майонез, икру, сыр, чеснок и соус.
  3. Выложите рис в форму, сверху — морепродуктовую смесь.
  4. Полейте унаги, запекайте 5–10 минут при 200–250 °C.
  5. Посыпьте кунжутом и луком, подавайте с нори.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
Роллы
Суши
запеканки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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