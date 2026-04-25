25 апреля 2026 в 14:25

Роллы темпура теперь готовлю дома: выглядят мегакруто, а готовятся проще простого

Фото: D-NEWS.ru
Идеальный ролл темпура — это тонкий баланс между хрустом и нежностью. Воздушное тесто, золотистые сухари панко, кремовая структура сыра и сочная рыба создают симфонию текстур, которая покоряет даже искушенных гурманов.

Что понадобится

200 г риса для суши, 220 мл воды, 2 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. 150 г лосося, авокадо, 150 г творожного сыра, 4 листа нори. 100 г муки, 50 г кукурузного крахмала, 200 мл ледяной воды, 0,5 ч. л. соли, 100 г сухарей панко, 500–700 мл масла для фритюра.

Как я готовлю

Рис промываю, варю 12 минут под крышкой, настаиваю 15 минут. Уксус, сахар и соль подогреваю, вмешиваю в рис. Остужаю.

Лосось и авокадо режу брусочками. На циновке с пленкой выкладываю нори шершавой стороной вверх. Рис распределяю влажными пальцами, оставляя 1/3 листа. Выкладываю сыр, лосось, авокадо. Сворачиваю ролл.

Масло разогреваю до 180 °C. Кляр: мука, крахмал, соль, ледяная вода — быстро смешиваю. Ролл обмакиваю в кляр, затем в панко. Жарю 20–30 секунд. Обсушиваю на бумаге. Режу влажным ножом на 8 частей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
