Забыла про харчо! В стужу варю бурятский бухлер — баранина, лук и перец горошком. Идеально для большой семьи

Забыла про харчо! В стужу варю бурятский бухлер — баранина, лук и перец горошком. Идеально для большой семьи

Бухлер из баранины — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо бурятской кухни, идеальное для сытного обеда или ужина, который согреет в любую погоду. Его магия в том, что за счёт лука и простых специй баранина теряет свой специфический запах, становясь нежной, а бульон получается прозрачным, наваристым и очень ароматным. Это рецепт, который превращает скромный набор продуктов в настоящий кулинарный шедевр.

Получается обалденная вкуснятина: прозрачный, насыщенный бульон с тонким ароматом специй, в котором тает нежнейшая баранина, а картофель и морковь добавляют сытности и сладости. Это блюдо, где каждый ингредиент сохраняет свой вкус, создавая идеальную гармонию.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг баранины на кости (рёбрышки, грудинка), 2–3 луковицы, 2–3 картофелины, 1 морковь, 3–4 зубчика чеснока, соль, чёрный перец горошком, 2–3 лавровых листа, зелень (петрушка, зелёный лук). Баранину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте целые очищенные луковицы, разрезанные пополам зубчики чеснока, перец и лавровый лист. Варите на медленном огне 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким. Затем добавьте крупно нарезанные картофель и морковь, посолите и варите ещё 20–25 минут до готовности овощей. Подавайте бухлер горячим, посыпав рубленой зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.