Забудьте про плов! Моя запеканка по-датски: курица, лук-порей и рис в сливочном соусе. Ужин, который готовится сам. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и комфортного семейного ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежная курица, ароматный лук-порей и рассыпчатый рис, запечённые в сливочно-сырном соусе до золотистой, аппетитной корочки, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 ст. риса, 2 стебля лука-порея (белая часть), 300 мл сливок (20%), 100 г твёрдого сыра, соль, перец, растительное масло. Рис отварите до полуготовности. Курицу и лук-порей нарежьте кубиками. Обжарьте курицу до белого цвета, добавьте лук и пассеруйте 3 минуты. В смазанную маслом форму выложите рис, затем курицу с луком. Залейте сливками, посолите, поперчите и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до румяной корочки.

