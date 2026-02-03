Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:45

Забудьте про плов! Моя запеканка по-датски: курица, лук-порей и рис в сливочном соусе. Ужин, который готовится сам

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте про плов! Моя запеканка по-датски: курица, лук-порей и рис в сливочном соусе. Ужин, который готовится сам. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и комфортного семейного ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежная курица, ароматный лук-порей и рассыпчатый рис, запечённые в сливочно-сырном соусе до золотистой, аппетитной корочки, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 ст. риса, 2 стебля лука-порея (белая часть), 300 мл сливок (20%), 100 г твёрдого сыра, соль, перец, растительное масло. Рис отварите до полуготовности. Курицу и лук-порей нарежьте кубиками. Обжарьте курицу до белого цвета, добавьте лук и пассеруйте 3 минуты. В смазанную маслом форму выложите рис, затем курицу с луком. Залейте сливками, посолите, поперчите и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Общество
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
рецепты
запеканки
кулинария
рис
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.