02 февраля 2026 в 17:35

Вместо солянки — уют по-норвежски: лосось, картофель и укроп под сырной корочкой. Духовка творит волшебство за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Вместо солянки — уют по-норвежски: лосось, картофель и укроп под сырной корочкой. Духовка творит волшебство за полчаса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для элегантного, но непринуждённого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие кусочки лосося, ароматный укроп и слайсы картофеля в сливочной заливке, объединённые под золотистой, аппетитно хрустящей сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе лосося, 4-5 картофелин, 200 мл сливок (20%), 100 г твёрдого сыра (например, гауда), пучок свежего укропа, соль, перец, сливочное масло для формы. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками. Лосось нарежьте кубиками. Сыр натрите на тёрке, укроп мелко порубите. В смазанную маслом форму выложите слоями картофель и лосось, посолите и поперчите. Смешайте сливки с половиной сыра и укропом, залейте смесью содержимое формы. Сверху равномерно посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-35 минут до румяной корочки и мягкости картофеля. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
