Картофель, фарш и волшебный ингредиент. Нежные как пух зразы с хрустящей корочкой к обеду или ужину

Беру картошку, любой мясной фарш и одну волшебную ложку сметаны — готовлю невероятные зразы на сковороде. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальное сытное блюдо для особого семейного обеда, которое создает уют за считаные минуты.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее, буквально тающее во рту картофельное тесто с сочной мясной начинкой, покрытое идеальной хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности и разомните в чистое пюре без комков. Остудите. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. В остывшее пюре добавьте яйцо, сметану, муку, соль. Замесите мягкое тесто. На мокрые руки берите порцию теста, формируйте лепешку, выкладывайте ложку начинки, аккуратно защипывайте края, формируя аккуратную котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретом масле на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной аппетитной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

