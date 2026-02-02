Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 17:00

Картофель, фарш и волшебный ингредиент. Нежные как пух зразы с хрустящей корочкой к обеду или ужину

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру картошку, любой мясной фарш и одну волшебную ложку сметаны — готовлю невероятные зразы на сковороде. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальное сытное блюдо для особого семейного обеда, которое создает уют за считаные минуты.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее, буквально тающее во рту картофельное тесто с сочной мясной начинкой, покрытое идеальной хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности и разомните в чистое пюре без комков. Остудите. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. В остывшее пюре добавьте яйцо, сметану, муку, соль. Замесите мягкое тесто. На мокрые руки берите порцию теста, формируйте лепешку, выкладывайте ложку начинки, аккуратно защипывайте края, формируя аккуратную котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретом масле на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной аппетитной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешайте пюре с яйцом, заверните грибную начинку — обжарьте до хруста. Аппетитные зразы «как у бабушки» — и ужин готов
Общество
Смешайте пюре с яйцом, заверните грибную начинку — обжарьте до хруста. Аппетитные зразы «как у бабушки» — и ужин готов
Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Сочные зразы без лишнего масла к семейному обеду
Общество
Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Сочные зразы без лишнего масла к семейному обеду
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
От вареной картошки до хрустящего соблазна — 25 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: нежные, как облако, с идеальной корочкой
Общество
От вареной картошки до хрустящего соблазна — 25 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: нежные, как облако, с идеальной корочкой
Готовлю не гратен, а картофельные лодочки. Пюре, курица в сливочном соусе и пармезан. Нежнее, чем запеканка, и эффектнее
Общество
Готовлю не гратен, а картофельные лодочки. Пюре, курица в сливочном соусе и пармезан. Нежнее, чем запеканка, и эффектнее
зразы
рецепты
ужины
картошка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.