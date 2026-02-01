Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю не гратен, а картофельные лодочки. Пюре, курица в сливочном соусе и пармезан. Нежнее, чем запеканка, и эффектнее

Готовлю не гратен, а картофельные лодочки. Пюре, курица в сливочном соусе и пармезан. Нежнее, чем запеканка, и эффектнее! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина, который впечатлит всех.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное картофельное пюре, образующее хрустящие края лодочек, и сочная куриная начинка в сливочном соусе под ароматной золотистой сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофельного пюре (густого), 300 г отварного куриного филе, 1 небольшая луковица, 200 мл сливок (20%), 100 г тертого пармезана, соль, перец, сливочное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Добавьте нарезанное кубиками куриное филе, влейте сливки, потушите 5–7 минут до загустения соуса, посолите и поперчите. Картофельное пюре разделите на порции. Сформируйте из каждой лодочку с углублением в центре (можно использовать формочки для маффинов). Наполните углубления куриной начинкой, сверху посыпьте пармезаном. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
