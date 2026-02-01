Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:30

Ленивое чудо: нарезал курицу и картошку, залил водой, бросил лавровый лист. В горшочке — наваристый бульон и нежнейшее мясо

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ленивое чудо: нарезал курицу и картошку, залил водой, бросил лавровый лист. В горшочке — наваристый бульон и нежнейшее мясо «с пару». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и полезного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: прозрачный, ароматный бульон, нежнейшее куриное мясо, буквально отстающее от кости, и тающая во рту картошка, которая впитала все соки.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные голени или 2 бедра, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, соль, зелень. Картофель и морковь нарежьте крупными кусками, лук — полукольцами. В глиняный горшочек сложите курицу, овощи, целиковые зубчики чеснока и специи. Залейте горячей водой почти доверху. Посолите. Накройте крышкой. Поставьте в холодную духовку, включите на 180 °C и готовьте 1,5 часа. Затем дайте постоять в выключенной духовке еще 15 минут. Подавайте, посыпав зеленью, прямо в горшочке.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Общество
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Общество
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Секрет идеальной печени: томлю в сливочно-сырном соусе с овощами. Всегда получается нежной
Общество
Секрет идеальной печени: томлю в сливочно-сырном соусе с овощами. Всегда получается нежной
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Общество
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Куриная грудка превратится в нежное сытное лакомство с этим рецептом: главное — правильный маринад
Общество
Куриная грудка превратится в нежное сытное лакомство с этим рецептом: главное — правильный маринад
курица
картофель
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.