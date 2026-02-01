Ленивое чудо: нарезал курицу и картошку, залил водой, бросил лавровый лист. В горшочке — наваристый бульон и нежнейшее мясо



Ленивое чудо: нарезал курицу и картошку, залил водой, бросил лавровый лист. В горшочке — наваристый бульон и нежнейшее мясо «с пару». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и полезного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: прозрачный, ароматный бульон, нежнейшее куриное мясо, буквально отстающее от кости, и тающая во рту картошка, которая впитала все соки.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные голени или 2 бедра, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, соль, зелень. Картофель и морковь нарежьте крупными кусками, лук — полукольцами. В глиняный горшочек сложите курицу, овощи, целиковые зубчики чеснока и специи. Залейте горячей водой почти доверху. Посолите. Накройте крышкой. Поставьте в холодную духовку, включите на 180 °C и готовьте 1,5 часа. Затем дайте постоять в выключенной духовке еще 15 минут. Подавайте, посыпав зеленью, прямо в горшочке.

