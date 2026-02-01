Куриная грудка превратится в нежное сытное лакомство с этим рецептом: главное — правильный маринад

Куриная грудка превратится в нежное сытное лакомство с этим рецептом. Тут главное — правильный маринад. Этот метод приготовления рулетиков позволяет забыть о сухом филе, создавая сочное и ароматное блюдо для ужина.

Вам понадобится: 2 крупные куриные грудки, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. горчицы, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, 150 г сыра для начинки. Куриные грудки разрежьте на крупные пластины и слегка отбейте через пленку до толщины около 5 мм. В миске смешайте сметану, горчицу, соль, перец, паприку и чеснок. Натрите каждую пластину этой смесью и оставьте мариноваться на 15–20 минут при комнатной температуре. Сыр нарежьте брусочками. На край каждой пластины выложите сыр и плотно сверните рулетик, закрепив его зубочистками или нитью. Разогрейте духовку до 180–200°C. Рулетики выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки и полной готовности курицы. Дайте рулетикам немного отдохнуть 5 минут перед подачей, чтобы соки распределились.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое по-грузински: ароматное мясо с запеченной до корочки картошкой.