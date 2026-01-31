Легкий соус для куриной грудки: избавит филе от сухости и заменит гарнир

Этот легкий соус для куриной грудки творит настоящие чудеса! Он избавит филе от сухости и заменит гарнир. Когда обжаренная грудка погружается в эту подливу, мясо активно впитывает влагу и вкусы, становясь сочным, мягким.

Вам понадобится: 1 куриная грудка, 1 средний кабачок, 1 луковица, 2 средних помидора, 200 мл нежирной сметаны (10–15%), соль, перец, паприка, сушеные прованские травы или базилик. Куриную грудку нарежьте поперек волокон на небольшие куски или отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки, затем снимите со сковороды. В эту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и натертый на крупной терке кабачок. Обжаривайте 5–7 минут до мягкости. Добавьте нарезанные помидоры без кожуры. Верните курицу в сковороду к овощам. Влейте сметану, добавьте специи, аккуратно перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и потушите 10–15 минут, чтобы курица пропиталась.

