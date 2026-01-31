Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 18:35

Беру картофель, курицу и грибы — чередую слои. Час в духовке — и запеканка как французский гратен, но сытнее и душевнее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая сырная корочка, под которой скрываются нежные слои картофеля, сочной курицы и ароматных грибов в сметанном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г тертого сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель нарежьте тонкими кружками, курицу — мелким кубиком, грибы — пластинками, лук — полукольцами. Курицу и лук обжарьте. Отдельно обжарьте грибы. В форму для запекания выкладывайте слоями: картофель, курица с луком, грибы. Каждый слой немного солите и перчите. Верхний слой — картофель. Сметану равномерно распределите по поверхности, посыпьте сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 50 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

