Куриный сальтисон вместо колбасы — диетический, пикантный и очень вкусный

Если вы ищете полезную замену магазинной колбасе, этот куриный сальтисон — находка. Он получается нежным, плотным по текстуре, с яркой пикантной ноткой чили и ароматом специй, но без лишнего жира и добавок. Отличный вариант для бутербродов, нарезки к столу и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты (на 8 порций): куриная грудка — 1 кг (без кожи и жира), чеснок — 3–4 зубчика, соус чили — 100 г, желатин — 60 г, паприка молотая — 1 ст. л., куркума — 1 ч. л., вода — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Пищевая ценность (на 100 г): калории — 121 ккал, белки — 21,3 г, жиры — 1,5 г, углеводы — 5,9 г.

Приготовление: куриную грудку очистите от пленок и нарежьте кубиками примерно 1×1 см. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с мясом. Добавьте соус чили, паприку, куркуму, соль и перец, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут. Желатин залейте холодной водой и дайте набухнуть около 5 минут, затем вмешайте его в куриную массу. Переложите смесь в силиконовую форму размером примерно 10×20 см, хорошо утрамбуйте, накройте фольгой и запекайте при 170 °C 50–60 минут. Готовый сальтисон остудите при комнатной температуре около часа, затем уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь, до полного застывания.

