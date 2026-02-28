Приготовил раз и не могу остановиться: трюк с черносливом для нереально вкусной курочки — делюсь рецептом

Чернослив во время тушения отдает свою сладость и создает густой насыщенный соус, который обволакивает каждую полоску курицы, делая ее невероятно мягкой.

Для блюда мне понадобится: куриное филе (500 г), чернослив без косточек (100 г), морковь (1 шт.), оливковое масло (50 г), овсяная или ржаная мука (2 ч. л.), вода (250 мл), свежая петрушка (3 ст. л.), соль.

Куриное филе нарезаю тонкой соломкой. Морковь натираю на крупной терке. В сотейнике или глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. Обжариваю курицу с морковью 7-10 минут на среднем огне до легкой румяности. Чернослив нарезаю тонкими полосками и добавляю к курице. Посыпаю мукой, хорошо перемешиваю и готовлю еще 1-2 минуты. Вливаю воду, добавляю соль по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимума. Накрываю крышкой и тушу 15-20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В конце пробую и при необходимости добавляю еще соли. Подаю, обильно посыпав свежей рубленой петрушкой. Идеально сочетается с гречкой или бурым рисом.

