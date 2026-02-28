Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:05

Приготовил раз и не могу остановиться: трюк с черносливом для нереально вкусной курочки — делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чернослив во время тушения отдает свою сладость и создает густой насыщенный соус, который обволакивает каждую полоску курицы, делая ее невероятно мягкой.

Для блюда мне понадобится: куриное филе (500 г), чернослив без косточек (100 г), морковь (1 шт.), оливковое масло (50 г), овсяная или ржаная мука (2 ч. л.), вода (250 мл), свежая петрушка (3 ст. л.), соль.

Куриное филе нарезаю тонкой соломкой. Морковь натираю на крупной терке. В сотейнике или глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. Обжариваю курицу с морковью 7-10 минут на среднем огне до легкой румяности. Чернослив нарезаю тонкими полосками и добавляю к курице. Посыпаю мукой, хорошо перемешиваю и готовлю еще 1-2 минуты. Вливаю воду, добавляю соль по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимума. Накрываю крышкой и тушу 15-20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В конце пробую и при необходимости добавляю еще соли. Подаю, обильно посыпав свежей рубленой петрушкой. Идеально сочетается с гречкой или бурым рисом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Общество
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Общество
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Общество
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Салат «Танюша» к 8 Марта — нежный слоёный рецепт, который украсит любой праздничный стол
Общество
Салат «Танюша» к 8 Марта — нежный слоёный рецепт, который украсит любой праздничный стол
Горячие мясные бутерброды за 15 минут: быстрый завтрак, который съедают без остатка
Общество
Горячие мясные бутерброды за 15 минут: быстрый завтрак, который съедают без остатка
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.