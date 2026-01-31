Нежный мясной соус с говядиной и сливками. Готовлю как в Италии: 30 минут на томление — аромат божественный!

Этот соус — основа для десятка блюд. Подайте его с пастой, используйте для лазаньи, полейте им поленту или просто макайте в него хрустящий хлеб. Он настолько сытный и самодостаточный, что станет главным героем любого ужина.

Для соуса беру 400 граммов говяжьего фарша и хорошо обжариваю его на сковороде с растительным или оливковым маслом до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Затем добавляю туда одну штуку мелко нарезанного лука и зубчик чеснока, обжариваю все вместе до мягкости и легкой золотистости. Вмешиваю в основу одну столовую ложку томатной пасты, чтобы она «подрумянилась» и раскрыла свой вкус, и сразу же добавляю банку томатов в собственном соку (400 граммов), разминая их ложкой прямо в сковороде. Следом идут специи: по чайной ложке сушеного орегано и базилика, а также около двух третей чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне примерно 30 минут — соус должен загустеть и пропитаться ароматами трав. В самом конце, уже выключив огонь, добавляю горсть рубленой свежей петрушки и вливаю 150 мл теплых сливок 20% жирности, аккуратно перемешивая. Соус сразу становится шелковистым и нежным. Подаю его сразу же, пока он горячий.

