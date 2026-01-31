Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 16:45

Нежный мясной соус с говядиной и сливками. Готовлю как в Италии: 30 минут на томление — аромат божественный!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот соус — основа для десятка блюд. Подайте его с пастой, используйте для лазаньи, полейте им поленту или просто макайте в него хрустящий хлеб. Он настолько сытный и самодостаточный, что станет главным героем любого ужина.

Для соуса беру 400 граммов говяжьего фарша и хорошо обжариваю его на сковороде с растительным или оливковым маслом до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Затем добавляю туда одну штуку мелко нарезанного лука и зубчик чеснока, обжариваю все вместе до мягкости и легкой золотистости. Вмешиваю в основу одну столовую ложку томатной пасты, чтобы она «подрумянилась» и раскрыла свой вкус, и сразу же добавляю банку томатов в собственном соку (400 граммов), разминая их ложкой прямо в сковороде. Следом идут специи: по чайной ложке сушеного орегано и базилика, а также около двух третей чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне примерно 30 минут — соус должен загустеть и пропитаться ароматами трав. В самом конце, уже выключив огонь, добавляю горсть рубленой свежей петрушки и вливаю 150 мл теплых сливок 20% жирности, аккуратно перемешивая. Соус сразу становится шелковистым и нежным. Подаю его сразу же, пока он горячий.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Маринад — секретный ингредиент: как остатки из банки превратят обычные блюда в шедевры!
Общество
Маринад — секретный ингредиент: как остатки из банки превратят обычные блюда в шедевры!
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Общество
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Забудьте о булочках! Готовлю пирог со вкусом Биг Мака. Лепешки, мясо, сыр и тот самый соус. Идеально для вечеринки
Общество
Забудьте о булочках! Готовлю пирог со вкусом Биг Мака. Лепешки, мясо, сыр и тот самый соус. Идеально для вечеринки
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Спорт
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Горчица за 10 минут: рассол творит чудеса!
Семья и жизнь
Горчица за 10 минут: рассол творит чудеса!
еда
рецепты
мясо
Италия
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.