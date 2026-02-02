Зимняя Олимпиада — 2026
Пюре превращаю в корзиночки, фарширую грибами с луком. За 30 минут — ароматные картофельные «гнезда» с душистой начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое картофельное пюре и превращаю его в съедобные «формочки» для вкуснейшей начинки. Это гениально простое и невероятно ароматное блюдо, идеальное в качестве сытной закуски или оригинального гарнира, которое готовится буквально за один прием.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, держащие форму «гнезда» из картофеля с золотистой корочкой и душистая, сочная начинка из обжаренных грибов с луком, которая создает потрясающий контраст текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 500-600 г густого картофельного пюре, 1 яйцо, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 ст.л. сметаны, соль, перец, растительное масло, зелень для подачи. Для начала смешайте остывшее пюре с яйцом до однородности — это основа для «корзиночек». Лук мелко нарежьте, грибы промойте и нашинкуйте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости, в конце добавьте сметану, соль и перец, тушите пару минут. Силиконовые формочки или обычные смажьте маслом. Выложите картофельную массу, сделав руками углубление в центре, формируя «гнездо». Наполните каждое грибной начинкой. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до румяности. Подавайте горячими, посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

