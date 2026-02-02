Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:35

Когда лень готовить, делаю чанахи по-грузински: курица, картошка, овощи — и в духовку. Через час готово и мясо, и гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда лень готовить, делаю чанахи по-грузински: курица, картошка, овощи — и в духовку. Через час готово и мясо, и гарнир. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее куриное мясо, тающий во рту картофель и сочные овощи в ароматном пряном бульоне, которые томятся вместе, создавая гармоничный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедер, 3 картофелины, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, соль, перец, хмели-сунели, растительное масло. Курицу и овощи нарежьте крупными кусками. В горшочек слоями выложите: лук, курицу, картофель, баклажан, перец, помидоры. Посолите, поперчите, посыпьте специями и чесноком. Влейте 100 мл воды. Накройте крышкой и тушите в разогретой до 180°C духовке 1-1,5 часа. Подавайте прямо в горшочках.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Вместо солянки — уют по-норвежски: лосось, картофель и укроп под сырной корочкой. Духовка творит волшебство за полчаса
Общество
Вместо солянки — уют по-норвежски: лосось, картофель и укроп под сырной корочкой. Духовка творит волшебство за полчаса
Картофель, фарш и волшебный ингредиент. Нежные как пух зразы с хрустящей корочкой к обеду или ужину
Общество
Картофель, фарш и волшебный ингредиент. Нежные как пух зразы с хрустящей корочкой к обеду или ужину
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Общество
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Куриные бедра по-французски: запекаю с сыром. Сочная курочка, нежный картофель и хрустящая корочка — объедение!
Общество
Куриные бедра по-французски: запекаю с сыром. Сочная курочка, нежный картофель и хрустящая корочка — объедение!
рецепты
ужины
курица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.