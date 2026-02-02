Когда лень готовить, делаю чанахи по-грузински: курица, картошка, овощи — и в духовку. Через час готово и мясо, и гарнир

Когда лень готовить, делаю чанахи по-грузински: курица, картошка, овощи — и в духовку. Через час готово и мясо, и гарнир. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее куриное мясо, тающий во рту картофель и сочные овощи в ароматном пряном бульоне, которые томятся вместе, создавая гармоничный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедер, 3 картофелины, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, соль, перец, хмели-сунели, растительное масло. Курицу и овощи нарежьте крупными кусками. В горшочек слоями выложите: лук, курицу, картофель, баклажан, перец, помидоры. Посолите, поперчите, посыпьте специями и чесноком. Влейте 100 мл воды. Накройте крышкой и тушите в разогретой до 180°C духовке 1-1,5 часа. Подавайте прямо в горшочках.

