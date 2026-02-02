Зимняя Олимпиада — 2026
Куриные бедра по-французски: запекаю с сыром. Сочная курочка, нежный картофель и хрустящая корочка — объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо выстраивается слоями: внизу — пропитанный куриным и луковым соком картофель, посередине — ароматный лук, а сверху — сочные маринованные бедра, увенчанные золотистым плащом из расплавленного сыра. Каждый слой отдает свой вкус другому, создавая неразрывную гастрономическую композицию.

Для блюда беру 6–8 куриных бедер (можно с кожей). Для маринада смешиваю в миске 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, 2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс), соль, черный перец и 1 чайную ложку сушеных прованских трав. Заливаю этим маринадом курицу, хорошо перемешиваю и оставляю минимум на 30 минут (можно на несколько часов в холодильнике). Духовку разогреваю до 200 °C. 6–8 средних картофелин очищаю и нарезаю тонкими дольками (как на жареную картошку). Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Противень с высокими бортиками слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю картофель ровным слоем, солю и перчу по вкусу. Затем равномерно распределяю по картошке лук. Сверху выкладываю маринованные куриные бедра вместе со всем оставшимся маринадом. Плотно накрываю противень фольгой и отправляю в духовку на 30 минут. Затем снимаю фольгу, обильно посыпаю все содержимое противня 150–200 граммами тертого сыра (чеддер, гауда или российский) и запекаю еще 15–20 минут без фольги, пока курица не зарумянится, а сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу, прямо из духовки, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

