02 февраля 2026 в 13:31

Только курица и сыр нужны для этого бесподобного горячего: сочная грудка гарантирована

Фото: D-NEWS.ru
Приготовьте на обед или ужин слоеную курицу. С этим рецептом сочная грудка гарантирована, а нужны для этого бесподобного горячего только курица и сыр.

Принцип «чем больше слоев, тем вкуснее» здесь работает на все 100%: в процессе запекания куриные пластины остаются очень сочными, а сыр, плавясь между ними, образует тягучие, сливочные прослойки, пропитывая мясо своим ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные куриные грудки (около 600–700 г), 250 г твердого сыра, соль и любимые специи. Куриные грудки нарежьте поперек волокон на тонкие пластины толщиной примерно 5–7 мм. Каждую пластину с двух сторон посыпьте солью, перцем и специями. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте курицу и сыр слоями: первый слой — курица, второй слой — обильно посыпанный сыр. Повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся, завершив слоем сыра. Слегка прижмите слои руками. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую духовку на 20–25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут, пока верхний слой сыра не зарумянится.

Ранее стало известно, как приготовить треску или минтай под йогуртовой заливкой.

