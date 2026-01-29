Забудьте про отварную курицу. Это филе в нежной шубке из шпината и сливочного сыра сворачивают в рулет — сочность и вкус гарантированы

Забудьте про отварную курицу. Это филе в нежной шубке из шпината и сливочного сыра сворачивают в рулет — сочность и вкус гарантированы. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для элегантного ужина или полезного, но роскошного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: сочное, нежнейшее куриное филе, обернутое яркой, сливочно-шпинатной начинкой с пикантной ноткой сыра, которое в процессе запекания становится невероятно ароматным и мягким.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных куриных филе, 150 г замороженного или свежего шпината, 150 г сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 50 г твёрдого сыра, 1 зубчик чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло. Филе разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку и отбейте в тонкий пласт. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Шпинат обжарьте с измельчённым чесноком до выпаривания жидкости, остудите. Смешайте шпинат со сливочным и тёртым твёрдым сыром. Равномерно распределите начинку по отбитому филе. Аккуратно сверните филе в плотный рулет, можно закрепить зубочистками или кулинарной нитью. Обжарьте рулеты со всех сторон на сковороде до румяной корочки 3–4 минуты. Затем переложите в форму и запекайте 20–25 минут при 180 °C. Дайте немного отдохнуть, нарежьте на порции и подавайте.

