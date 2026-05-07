Забудьте про мангал: этот коктал из сазана в духовке получается нежнее, чем на углях

Пять минут на разделку — и рыба уже готова к маринаду. Самое сложное здесь — не передержать в духовке, чтобы помидоры остались сочными, а мясо не пересохло.

Что понадобится

Сазан (2 кг) — 1 шт., лимон — 1/2 шт., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., майонез — 100 г, чеснок — 3 зубчика, паприка — 1 ч. л., травы сухие (укроп, петрушка) — 1 ст. л., лук репчатый — 2 шт., помидоры — 3 шт., фольга — для запекания.

Как готовлю

Сазана чищу от чешуи (не снимая ее), делаю глубокий разрез вдоль хребта, раскрываю как книгу. Удаляю жабры, внутренности и хребет, промываю. Кладу на фольгу чешуей вниз, делаю надрезы на спинке.

Сбрызгиваю лимоном, солю, перчу. Майонез смешиваю с паприкой, травами и давленым чесноком — этой смесью тщательно натираю рыбу внутри и снаружи. Лук шинкую полукольцами, помидоры — кружками. На рыбу выкладываю лук, сверху — помидоры внахлест, слегка солю.

Фиксирую зубочистками по периметру. Края фольги поднимаю, формируя бортики. Запекаю при 170 °С ровно 50 минут. Перед подачей убираю зубочистки и поливаю рыбу соком, который скопился в фольге.

