Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:45

Забудьте о магазинном соусе! Готовлю домашний болоньезе с фаршем и сливками. Вкус Италии на тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В этом рецепте нет сложных техник, только череда простых шагов: обжарить, протушить, соединить. Вся магия происходит в сотейнике на вашей плите. Результат же выглядит и пахнет так, будто вы провели на кухне полдня.

Для соуса беру 400 граммов говяжьего фарша и хорошо обжариваю его на сковороде с растительным или оливковым маслом до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Затем добавляю туда одну мелко нарезанную луковицу и зубчик чеснока, обжариваю все вместе до мягкости и легкой золотистости. Вмешиваю в основу одну столовую ложку томатной пасты, чтобы она «подрумянилась» и раскрыла свой вкус, и сразу же добавляю банку томатов в собственном соку (400 граммов), разминая их ложкой прямо в сковороде. Следом идут специи: по чайной ложке сушеного орегано и базилика, а также около двух третей чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне примерно 30 минут — соус должен загустеть и пропитаться ароматами трав. В самом конце, уже выключив огонь, добавляю горсть рубленой свежей петрушки и вливаю 150 мл теплых сливок 20% жирности, аккуратно перемешивая. Соус сразу становится шелковистым и нежным. Подаю его сразу же, пока он горячий.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеального соуса: делаю майонез погружным блендером. Желток, масло — и вуаля! Проверено на 100%
Общество
Секрет идеального соуса: делаю майонез погружным блендером. Желток, масло — и вуаля! Проверено на 100%
Идеальная говядина в духовке: готовлю в рукаве с луком. Мясо маринуется в своем соку, получается невероятно мягким
Общество
Идеальная говядина в духовке: готовлю в рукаве с луком. Мясо маринуется в своем соку, получается невероятно мягким
Бочелли пел, русских не было: как прошла церемония открытия Олимпиады-2026
Спорт
Бочелли пел, русских не было: как прошла церемония открытия Олимпиады-2026
Девушка Ди Каприо приняла участие в открытии Олимпиады в Италии
Европа
Девушка Ди Каприо приняла участие в открытии Олимпиады в Италии
Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые
Общество
Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые
еда
соусы
Италия
мясо
томаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.