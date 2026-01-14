Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:09

Забудьте про чебуреки! Готовлю фитчи — туркменские пироги с рубленой говядиной. Хрустящие и невероятно сочные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тончайшее тесто скрывает внутри сочную ароматную начинку из говядины с луком. При надкусывании хрустящая корочка ломается, выпуская фонтан горячего мясного сока — это и есть идеал.

Для теста просеиваю 600 г муки в миску, добавляю 1 ч. л. соли. Делаю углубление, вбиваю 1 яйцо и постепенно вливаю 300 мл теплой воды. Замешиваю крутое эластичное тесто. Скатываю в шар, смазываю растительным маслом, накрываю полотенцем и оставляю отдыхать минимум на 1 час.

Для начинки 700 г говядины (лопатка, шея) и 100 г говяжьего жира очень мелко рублю ножом (не прокручиваю в мясорубке). Добавляю 1 крупную луковицу, нарезанную мельчайшим кубиком, и половинку помидора, также мелко порезанную. Приправляю солью, черным перцем и 1 ст. л. растительного масла. Тщательно вымешиваю начинку руками.

Разделяю тесто на 2 неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Большую часть раскатываю в тонкий круглый пласт (около 3–4 мм). Аккуратно переношу его в смазанную маслом форму или на противень. Равномерно распределяю начинку, отступая от краев 2–3 см.

Меньшую часть теста раскатываю в пласт чуть тоньше и накрываю им начинку. Края нижнего и верхнего пластов защипываю, формируя бортик. В центре верхнего пласта делаю несколько небольших крестообразных надрезов для выхода пара. Смазываю поверхность взбитым яйцом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока фитчи не станут равномерно золотисто-коричневыми. Даю немного остыть, затем нарезаю на порционные куски. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
