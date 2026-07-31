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31 июля 2026 в 16:00

Забудьте о варенье — вяленые груши: вкусняшка для зимних вечеров — присыпаю сахаром, и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
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Варенье стоит дома годами, а вяленые груши всегда съедаются без остатка. Это лакомство отлично заходит под просмотр телевизора или в качестве перекуса. Вяленые груши получаются упругими, янтарными и ароматными, отлично хранятся всю зиму.

Возьмите 2 кг твердых груш, очистите и нарежьте длинными дольками, удалив семена. Растворите щепотку лимонной кислоты в литре воды и залейте груши на 1 час, затем слейте воду. Засыпьте к грушам 500 г сахара, перемешайте и поставьте под гнет на ночь, чтобы выделился сок, утром откиньте на дуршлаг. Разложите груши на противне на расстоянии друг от друга, сушите при 100°С с приоткрытой дверцей 4 часа. Остудите в духовке, затем переложите на тарелку в один слой и оставьте сохнуть при комнатной температуре на неделю, после чего переложите в сухую банку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить вяленые груши. Процесс оказался не быстрым, но результат превзошел ожидания — вкус груш оказался сладким, насыщенным. А если во время замачивания к ним добавить палочку корицы, груши станут еще ароматнее.

Ранее стало известно, как приготовить моченые яблоки.

Проверено редакцией
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