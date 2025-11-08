Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 14:22

Забудьте о суши! Это севиче с перуанским перцем — настоящая бомба вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мое знакомство с севиче началось с кулинарного спора — я утверждал, что без термической обработки рыба не может быть по-настоящему вкусной. Но первый же эксперимент с лаймовым маринадом заставил меня капитулировать перед гениальностью перуанской кухни. Теперь это мое тайное оружие, когда нужно за пять минут создать блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Особенно эффектно оно работает на дачных посиделках, где все ждут от меня очередного кулинарного сюрприза.

Готовлю так: 400 г свежего филе морского окуня нарезаю небольшими кубиками и заливаю соком 8–10 лаймов. Оставляю мариноваться ровно на 15 минут — важно не передержать, иначе рыба станет жесткой. Тем временем мелко режу красный лук и замачиваю его в ледяной воде, чтобы ушла лишняя горечь. Смешиваю рыбу с луком, добавляю мелко рубленный перец халапеньо, горсть кинзы и щепотку молотого перуанского перца ахи. Подаю сразу же, с ломтиками батата и кукурузой — получается идеальный баланс остроты, кислоты и свежести, который не оставляет равнодушным никого.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
Перу
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.