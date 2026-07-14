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14 июля 2026 в 07:30

Забудьте о скучных сырниках: творожные шайбы-загадка — дети в восторге, взрослые просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
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Творожные шайбы — необычные сырники с хрустящей золотистой корочкой и сюрпризом из густого джема или тающего шоколада внутри. Они заменят магазинные сладости и порадуют детей неожиданным вкусом, а взрослым напомнят о домашнем уюте.

Для теста возьмите 400 г сухого творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. ванилина, щепотку соли и 6 ст. л. муки, для начинки — густой вишневый или абрикосовый джем либо темный шоколад, разломанный на кусочки, также приготовьте панировочные сухари.

Творог смешайте с яйцами, сахаром, солью и ванилином, постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, чуть липковатое тесто, затем мокрыми руками сформируйте лепешки, в центр каждой положите чайную ложку начинки, придайте форму, обваляйте в сухарях и выложите на доску. Уберите заготовки в холодильник на 15 минут — это обязательный этап, чтобы они держали форму, затем разогрейте сковороду с маслом и обжарьте шайбы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала уже успела приготовить творожные шайбы и дала совет для более яркого вкуса: добавьте в тесто мелко натертую цедру одного апельсина или лимона.

Ранее стало известно, как приготовить вергуны к чаю: поднимаются на сковороде и не опадают.

Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
творог
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Д. Иванова
Забудьте о скучных сырниках: творожные шайбы-загадка — дети в восторге, взрослые просят добавки Творожные шайбы — необычные сырники с хрустящей золотистой корочкой и сюрпризом из густого джема или тающего шоколада внутри. Они заменят магазинные сладости и порадуют детей неожиданным вкусом, а взрослым напомнят о домашнем уюте.
400 г сухого творога
2 яйца
3 ст. л. сахара
0,5 ч. л. ванилина
6 ст. л. муки
щепотка соли
для начинки — густой вишневый или абрикосовый джем либо темный шоколад
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Творог смешайте с яйцами, сахаром, солью и ванилином, постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, чуть липковатое тесто.
Затем мокрыми руками сформируйте лепешки, в центр каждой положите чайную ложку начинки, придайте форму, обваляйте в сухарях и выложите на доску.
Уберите заготовки в холодильник на 15 минут — это обязательный этап, чтобы они держали форму, затем разогрейте сковороду с маслом и обжарьте шайбы.
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