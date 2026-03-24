Забудьте о покупном тесте. Этот классический рецепт — основа для сотен блюд. Нежные, румяные пирожки с любой начинкой начинаются здесь

Настоящая домашняя выпечка начинается с правильно приготовленного теста. Этот классический рецепт — не просто основа для пирожков, а фундамент для десятков блюд.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, дрожжи сухие активные — 7 г (или свежие прессованные — 20 г), мука пшеничная — 500–550 г, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., масло сливочное — 50 г, масло растительное (для смазывания) — 1 ст. л.

Как я его готовлю

В глубокой миске соединяю слегка подогретое молоко, дрожжи и примерно 100 г просеянной муки. Тщательно перемешиваю до состояния однородной, похожей на жидкую сметану опары.

Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 30–40 минут для активации дрожжей — опара должна заметно подняться и покрыться пузырьками.

В подошедшую опару добавляю растопленное и остуженное сливочное масло, сахар и соль. Перемешиваю до полного растворения кристаллов. Начинаю постепенно вводить оставшуюся просеянную муку, вымешивая сначала ложкой, а затем руками на столе.

Мешу тесто около 10 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и не будет липнуть к рукам. Формирую шар, перекладываю его в чистую миску, смазанную растительным маслом.

Накрываю пленкой или влажным полотенцем и убираю в теплое место без сквозняков на 1–1,5 часа для подъема. Когда тесто увеличится в 2–3 раза, аккуратно обминаю его ладонью, выпуская воздух. После этого оно полностью готово к разделке, формовке и выпечке согласно вашему рецепту.

