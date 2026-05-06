Забудьте о капризных розах: посадите этот куст в бедной земле — и он завалит ароматными бутонами до октября

Роза морщинистая — это настоящая находка для дачников, которые ценят красоту и не имеют возможности посвящать саду все свободное время.

Ее главное преимущество перед капризными чайно-гибридными розами — феноменальная выносливость и абсолютная неприхотливость. Этот кустарник способен расти на любых, даже самых бедных почвах, отлично переносит засуху и сильные ветра.

Растение уникально тем, что может расти практически без полива, на песке или камнях и при этом не требует регулярных подкормок. А главное, роза морщинистая — настоящий чемпион по зимостойкости, она выдерживает морозы до -40 °C и зимует без укрытия.

Цветение розы морщинистой — это долгое и ароматное шоу, которое начинается в конце мая — июне и продолжается волнами до самых заморозков в октябре, так что на кусте можно одновременно увидеть бутоны, распустившиеся цветы и яркие плоды, похожие на маленькие яблочки.

