Забудьте о беляшах и пирожках. Пеку пирог с мясом и картошкой — пышнее самсы, а готовится без возни

Беру муку, фарш и картошку — и пеку пирог с мясом и картошкой, который получается пышнее самсы, а готовится без возни с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое воздушное тесто, внутри — сочная начинка из картофеля и мясного фарша с луком, которая пропитывает каждый кусочек и делает пирог невероятно сытным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соды; для начинки — 400 г мясного фарша (свинина или говядина), 3-4 картофелины, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Масло размягчите, добавьте яйцо, соль, сахар, влейте кефир, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто разделите на две части, раскатайте в пласты. Нижний пласт выложите в форму, распределите начинку, накройте вторым пластом, защипните края.

Сделайте проколы вилкой, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте теплым — этот пирог насыщает, согревает и исчезает быстрее, чем вы успеете его разрезать.

