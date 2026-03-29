Никаких больше шарлоток. Этот творожный пирог с персиками получается сочнее, а готовится проще домашних булочек

Беру творог, персики и масло и пеку пирог, который стал моей «ходовой» выпечкой для семейных чаепитий. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое масленое тесто, нежнейшая творожная начинка с легкой ванилью и сочные сладкие персики, которые делают каждый кусочек ярким и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 200 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли, 200 г сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 10 г разрыхлителя, 550 г муки; для начинки — 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 2 столовые ложки крахмала, 150 г персиков (консервированных или свежих).

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром, добавьте яйца, сметану, соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Творог пробейте блендером с яйцами, сахаром и крахмалом. Форму смажьте маслом, выложите 2/3 теста, распределите начинку, сверху выложите нарезанные персики, остатками теста украсьте верх. Выпекайте при 180 °С 45–50 минут. Подавайте остывшим.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
Общество
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
Это безумно вкусно! Яблочный пирог с хрустящей крошкой — сочный, ароматный и без лишней возни
Общество
Это безумно вкусно! Яблочный пирог с хрустящей крошкой — сочный, ароматный и без лишней возни
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Семья и жизнь
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Больше никакого сухого печенья: «Неженка» на майонезе остается рассыпчатой и свежей целую неделю
Общество
Больше никакого сухого печенья: «Неженка» на майонезе остается рассыпчатой и свежей целую неделю
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Общество
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого Путин считал достойным президентского кресла
В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек
Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами
Наводнение в Дагестане: новости 29 марта, отравленное море, трупы на пляжах
IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок
«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги
Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки
Что известно о нападении на Пашиняна в Ереване
Зеленский сделал заявление о переговорах
В ЕС рассказали об «аутсайдере» в Иране, которого США видят партнером
Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане
Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР
Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле
«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана
Канал Al Araby стал жертвой жесткого удара Израиля
Эстонцы планируют «собирать манатки» из-за украинских дронов
Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами
В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes
Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

