Никаких больше шарлоток. Этот творожный пирог с персиками получается сочнее, а готовится проще домашних булочек

Никаких больше шарлоток. Этот творожный пирог с персиками получается сочнее, а готовится проще домашних булочек

Беру творог, персики и масло и пеку пирог, который стал моей «ходовой» выпечкой для семейных чаепитий. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое масленое тесто, нежнейшая творожная начинка с легкой ванилью и сочные сладкие персики, которые делают каждый кусочек ярким и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 200 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли, 200 г сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 10 г разрыхлителя, 550 г муки; для начинки — 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 2 столовые ложки крахмала, 150 г персиков (консервированных или свежих).

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром, добавьте яйца, сметану, соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Творог пробейте блендером с яйцами, сахаром и крахмалом. Форму смажьте маслом, выложите 2/3 теста, распределите начинку, сверху выложите нарезанные персики, остатками теста украсьте верх. Выпекайте при 180 °С 45–50 минут. Подавайте остывшим.

