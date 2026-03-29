В ОАЭ выдвинули условия для урегулирования конфликта с Ираном

ОАЭ потребовали гарантии и компенсации при урегулировании конфликта с Ираном

Иран должен будет выплатить компенсации за нанесенный материальный ущерб во время ударов по гражданским объектам и мирному населению, когда начнется урегулирование конфликта, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X. По его словам, Тегеран также должен будет предоставить гарантии о ненападении в будущем.

Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против арабских государств Персидского залива, должно включать четкие гарантии, предотвращающие повторение подобных нападений в будущем, закреплять принцип ненападения, а также предусматривать выплату Ираном компенсаций, — написал Гаргаш.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты аннулировали виды на жительство всех граждан Ирана, в том числе «золотые», которые выдавались на 99 лет за вклад в развитие государства. По информации источников, вместе с тем Абу-Даби изъял иранские активы на сумму около $530 млрд.

До этого стало известно, что армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Военными были атакованы завод EMAL в ОАЭ и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

