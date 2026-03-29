Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал «сюрром» предложение президента Украины Зеленского по защите стран Персидского залива. По его словам, даже американцы не смогли гарантировать безопасность союзникам, которые разместили у себя их базы.

Так смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагают защиту от дронов. Какой-то сюрр: американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство готово, — заявил Медведев.

Ранее Зеленский отверг обвинения госсекретаря США Марко Рубио во лжи. Он заявил, что Киев не вводил в заблуждение по условиям получения гарантий безопасности от США.

До этого Зеленский пожаловался, что украинские промышленники без его разрешения построили 10 заводов по производству дронов в других странах. По словам главы государства, ему известно о примерно 10 предприятиях.

Также сообщалось, что тучи начали сгущаться над Киевом после начала операции в Иране. О надвигающемся кризиса писало и издание Bloomberg, которое выяснило, что Киев столкнется с резкой нехваткой средств на ведение конфликта уже в июне.