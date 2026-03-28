Зеленский начал оправдываться после обвинения Рубио во лжи

28 марта 2026 в 19:12

Зеленский отверг обвинения Рубио во лжи о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения госсекретаря США Марко Рубио во лжи, передает издание УНИАН. Он заявил, что Киев не вводил в заблуждение по условиям получения гарантий безопасности от США.

Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США ни до прекращения огня, ни до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Киев рассчитывал получить гарантии безопасности до завершения конфликта, однако получил отказ. Он добавил, что такой подход не будет работать.

Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал, — заключил президент.

Как ранее заявил Рубио, Зеленский сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса». Он подчеркнул, что США ясно дали понять: гарантии безопасности последуют только после завершения конфликта, никакой привязки к территориальным уступкам не было.

