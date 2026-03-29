В Кремле раскрыли отношение России к странам Персидского залива Песков назвал страны Персидского залива друзьями и заявил о желании сотрудничать

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива — это добрые друзья России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Москва хочет и дальше развивать двустороннее сотрудничестве с государствами региона, передает ТАСС.

Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива являются нашими добрыми партнерами, нашими добрыми друзьями, и странами, с которыми мы хотим развивать двустороннее сотрудничество. <…> Мы будем делать это дальше, мы дорожим нашими отношениями, — отметил Песков.

Ранее дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявлял, что Иран должен будет выплатить компенсации за нанесенный материальный ущерб во время ударов по гражданским объектам и мирному населению, когда начнется урегулирование конфликта. По его словам, Тегеран также должен будет предоставить гарантии о ненападении в будущем.

До этого стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты аннулировали виды на жительство всех граждан Ирана, в том числе «золотые», которые выдавались на 99 лет за вклад в развитие государства. По информации источников, вместе с тем Абу-Даби изъял иранские активы на сумму около $530 млрд.